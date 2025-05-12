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Происшествия

Мотоциклист перелетел через автомобиль в Рязани

Анастасия Мериакри

В Рязани мотоциклист столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает группа «ПУВР» ВКонтакте.

ДТП произошло возле приборного завода. Мотоциклист перелетел через машину. Пострадавший смог встать самостоятельно. О состоянии водителя мотоцикла информации нет.

Официальная информация не поступала.

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