Мотоциклист перелетел через автомобиль в Рязани

В Рязани мотоциклист столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает группа «ПУВР» ВКонтакте.

ДТП произошло возле приборного завода. Мотоциклист перелетел через машину. Пострадавший смог встать самостоятельно. О состоянии водителя мотоцикла информации нет.

Официальная информация не поступала.

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