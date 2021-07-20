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Вторник, 20 июля, 2021
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Мост через Трубеж в Рязани полностью откроют до 1 сентября

Елена Лобанова
Мост через Трубеж в Рязани полностью откроют до 1 сентября
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До 1 сентября полностью закончат ремонт моста через Трубеж. В настоящее время на объекте ремонтируют балки и замоноличивают межбалочные перекрытия. Об этом стало известно во время еженедельного совещания, которое провела Елена Сорокина. 

На Астраханском мосту рабочие выкладывают тротуарную плитку, монтируют ограждение и освещение. Завершить работы планируют до конца июля. 

На прошлой неделе в Рязани заделали ямы на 20 дорогах, а еще 14 — отремонтировали картами. 

Елена Сорокина подняла вопрос и благоустройства общественных пространств. В ЦПКиО и сквере на улице Октябрьской осуществляются пуско-наладочные работы.

Управление администрации контролирует соблюдение правил благоустройства. Только на прошлой неделе по выявленным нарушениям составили 145 протоколов. 

В Рязани продолжают подготавливать объекты соцсферы и многоквартирные дома к следующему отопительному сезону. К сегодняшнему дню в городе опрессовано 46% домов и 64% объектов социальной сферы. Паспорта готовности должны быть полностью закончены к 15 сентября. 

Опрессовку и промывку отопительной системы объектов социальной сферы завершат уже в августе.

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