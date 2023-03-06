Понедельник, 6 марта, 2023
Татьяна Проводина

Москвич стал жертвой ДТП с грузовиком в Рязанской области

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Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Скопинском районе в смертельном ДТП с участием грузового автомобиля погиб 61-летний житель Москвы. Подробности привели в УМВД по Рязанской области.

Автокатастрофа произошла 5 марта около 11:35 на 281-м километре трассы Р22 Каспий. За рулём Mitsubishi ASX находился житель столицы. По предварительным данным, он не учёл дорожные и метеорологические условия и не выбрал безопасную скорость движения. В результате водитель не справился с управлением и его автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ под управлением 24-летнего водителя.

Водитель Mitsubishi от полученных травм скончался на месте происшествия.

По факту ДТП ведётся проверка, обстоятельства уточняются.

Москвич стал жертвой ДТП с грузовиком в Рязанской области
Москвич стал жертвой ДТП с грузовиком в Рязанской области

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