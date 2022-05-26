Москвич получил условный срок за повреждение нефтепродуктопровода и кражу топлива в Рязанской области

Житель Московской области 1983 года рождения получил условный срок за повреждение нефтепродуктопровода и кражу дизельного топлива в Рязанской области, сообщает пресс-служба регионального СК.

Как установило следствие, 3 октября 2021 года мужчина совершил несанкционированную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Клепиковском районе и похитил около 17 тонн дизельного топлива.

Суд признал москвича признан виновным в повреждении магистрального нефтепродуктопровода (п. «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ) и краже дизельного топлива (п. «б», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ).

Ему назначено 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск АО «Транснефть-Верхняя Волга» на 815 тысяч рублей.