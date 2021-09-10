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Пятница, 10 сентября, 2021
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Московская семья насмерть отравилась арбузом

Александр Ильин
Московская семья насмерть отравилась арбузом

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В Москве семью, женщин 61 года и 38 лет и 15-летнюю девочку, госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами отравления. Двое из них скончались, третья находится в тяжёлом состоянии в реанимации, пишет МК.

Как сообщает источник, арбуз был куплен 8 сентября в магазине, расположенном на первом этаже дома на улице Совхозной. На следующий день после употребления ягоды у всех членов семьи появились признаки отравления: жидкий стул и рвота. 

Оставшаяся часть арбуза была направлена в лабораторию НИИ Склифосовского для экспертизы. 

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