Московская семья насмерть отравилась арбузом

В Москве семью, женщин 61 года и 38 лет и 15-летнюю девочку, госпитализировали в инфекционную больницу с симптомами отравления. Двое из них скончались, третья находится в тяжёлом состоянии в реанимации, пишет МК.

Как сообщает источник, арбуз был куплен 8 сентября в магазине, расположенном на первом этаже дома на улице Совхозной. На следующий день после употребления ягоды у всех членов семьи появились признаки отравления: жидкий стул и рвота.

Оставшаяся часть арбуза была направлена в лабораторию НИИ Склифосовского для экспертизы.