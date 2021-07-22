Мошенники устроили атаку на путешествующих через BlaBlaCar

- Advertisement -

Эксперты по кибербезопасности зафиксировали всплеск регистрации фишинговых сайтов, напоминающих сервис BlaBlaCar. По данным Group-IB, число фейковых доменов, имитирующих ресурс для поиска попутчиков, в июне 2021-го по сравнению смаем выросло на 67% ― сейчас в интернете их действует около 300.

В другой крупной компании, которая специализируется на кибербезопасности, сообщили «Известиям», что в феврале мошеннических ресурсов, похожих на BlaBlaCar, появилось 187, в марте ― 180, в апреле ― 179, в мае ― 101, а в июне ―259.

С начала июня «Лаборатория Касперского» также зафиксировала определённое увеличение числа новых фишинговых доменов, похожих на сервис для поиска попутчиков, рассказали в компании.

Мошенники присылают пользователям BlaBlaCar фейковую ссылку на оплату поездки в связи с якобы техническими работами на сервисе, и деньги попадают злоумышленнику. При этом незадолго до отправления подставной водитель отменяет поездку. Клиенты рискуют не только потерять деньги, но и оставить преступнику чувствительную платежную информацию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Прокатили с поездкой: мошенники устроили атаку на путешествующих с попутчиками.