Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных сертификатов о вакцинации

- Advertisement -

Мошенники придумали новую схему мошенничества. На этот раз предметом обмана стали поддельные сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ«.

Злоумышленники пишут гражданам, которые купили поддельный сертификат о вакцинации, об аресте врача, выдавшего документ. Они сообщают, что пациенту также грозит уголовная ответственность. За удаление переписки с врачом мошенники просят 50 000 рублей.

— Все это «чистой воды блеф», но люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон и боятся наказания,— так же шантажируют покупателей оружия, наркотиков, детской порнографии и так далее, — рассказал гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Поддельный сертификат стоит от 3 000 до 30 000 рублей. Мошенники понимают, что их «клиент» платежеспособен, поэтому продолжают вытягивать из него последние деньги.

Кирилл Солодовников рекомендует игнорировать сообщения шантажистов: если не отвечать, они потеряют интерес.