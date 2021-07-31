Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных сертификатов о вакцинации

Мошенники придумали новую схему мошенничества. На этот раз предметом обмана стали поддельные сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ«.
Злоумышленники пишут гражданам, которые купили поддельный сертификат о вакцинации, об аресте врача, выдавшего документ. Они сообщают, что пациенту также грозит уголовная ответственность. За удаление переписки с врачом мошенники просят 50 000 рублей.
Поддельный сертификат стоит от 3 000 до 30 000 рублей. Мошенники понимают, что их «клиент» платежеспособен, поэтому продолжают вытягивать из него последние деньги.
Кирилл Солодовников рекомендует игнорировать сообщения шантажистов: если не отвечать, они потеряют интерес.