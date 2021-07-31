23.7 C
Рязань
Суббота, 31 июля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных сертификатов о вакцинации

Елена Лобанова
Мошенники стали обманывать россиян с помощью поддельных сертификатов о вакцинации
- Advertisement -

Мошенники придумали новую схему мошенничества. На этот раз предметом обмана стали поддельные сертификаты о вакцинации. Об этом сообщает «Коммерсантъ«. 

Злоумышленники пишут гражданам, которые купили поддельный сертификат о вакцинации, об аресте врача, выдавшего документ. Они сообщают, что пациенту также грозит уголовная ответственность. За удаление переписки с врачом мошенники просят 50 000 рублей. 

— Все это «чистой воды блеф», но люди, воспользовавшиеся подобной услугой, знают, что нарушили закон и боятся наказания,— так же шантажируют покупателей оружия, наркотиков, детской порнографии и так далее, — рассказал гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Поддельный сертификат стоит от 3 000 до 30 000 рублей. Мошенники понимают, что их «клиент» платежеспособен, поэтому продолжают вытягивать из него последние деньги. 

Кирилл Солодовников рекомендует игнорировать сообщения шантажистов: если не отвечать, они потеряют интерес.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]