Вторник, 30 июля, 2024

Мошенники притворяются администрацией Рязани

Автор: 7info7

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Создано с помощью ИИ

В Рязани участились случаи мошенничества, где аферисты выдают себя за сотрудников администрации города. Звонящим обещают единовременные выплаты в честь предстоящего Дня города, но для их получения требуют доступ к Госуслугам или данные банковской карты, сообщается на официальном сайте администрации.

Никаких подобных выплат администрация не проводит. Это типичный мошеннический ход, призванный обмануть рязанцев.

Не вступайте в диалог с подозрительными звонящими. Проверяйте информацию о любых выплатах в официальных источниках: Министерстве труда и социальной защиты Рязанской области, управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации. Никогда не сообщайте свои личные данные, пароли или банковские реквизиты. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Будьте бдительны и расскажите о новом виде мошенничества своим пожилым родственникам, чтобы они не стали жертвами аферистов.

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