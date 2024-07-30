Мошенники притворяются администрацией Рязани

В Рязани участились случаи мошенничества, где аферисты выдают себя за сотрудников администрации города. Звонящим обещают единовременные выплаты в честь предстоящего Дня города, но для их получения требуют доступ к Госуслугам или данные банковской карты, сообщается на официальном сайте администрации.

Никаких подобных выплат администрация не проводит. Это типичный мошеннический ход, призванный обмануть рязанцев.

Не вступайте в диалог с подозрительными звонящими. Проверяйте информацию о любых выплатах в официальных источниках: Министерстве труда и социальной защиты Рязанской области, управлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи администрации. Никогда не сообщайте свои личные данные, пароли или банковские реквизиты. Если вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Будьте бдительны и расскажите о новом виде мошенничества своим пожилым родственникам, чтобы они не стали жертвами аферистов.