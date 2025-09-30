Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

В Касимове Рязанской области семья стала жертвой дистанционных мошенников, которые использовали в своей схеме 13-летнюю девочку. В результате преступной схемы школьница перевела злоумышленникам 90 тысяч рублей со счёта своей матери, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Как действовали преступники
Схема обмана началась с простого звонка:
- С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения.
- Сразу после этого ребёнку позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов. Он начал запугивать школьницу тем, что мошенники получили доступ к семейным счетам.
- Чтобы «сохранить финансовое благополучие», девочка должна была втайне от родителей перевести все доступные деньги на «безопасный» счёт.
Ночью школьница воспользовалась телефоном матери и через мобильное приложение перевела злоумышленникам 90 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Важно: Как мошенники используют детей
Полиция обращает внимание, что жертвами мошенников становятся не только пожилые люди, но и дети. Одна из самых распространённых схем — запугивание по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, школы, банка или больницы и сообщают, что родителям угрожает опасность:
- Преступники якобы пытаются снять деньги с карты, и ребёнок должен помочь это предотвратить.
- Родителей задержали за совершение преступления, и их нужно срочно «освободить».
- Они попали в аварию или больницу, и требуется срочная оплата лечения.
Как защитить ребёнка?
- Объясните, что настоящие полицейские, врачи и сотрудники банков никогда не требуют деньги по телефону.
- Установите запрет на приём звонков с неизвестных номеров.
- Добавьте в контакты всех родственников и знакомых, которым ребёнок может доверять, чтобы он всегда мог быстро проверить информацию.