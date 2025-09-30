Мошенники обманули 13-летнюю школьницу в Касимове: семья лишилась 90 тысяч рублей

В Касимове Рязанской области семья стала жертвой дистанционных мошенников, которые использовали в своей схеме 13-летнюю девочку. В результате преступной схемы школьница перевела злоумышленникам 90 тысяч рублей со счёта своей матери, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как действовали преступники

Схема обмана началась с простого звонка:

С девочкой связалась женщина, которая представилась секретарём школы, и под предлогом восстановления электронного дневника попросила назвать код из СМС-сообщения. Сразу после этого ребёнку позвонил лже-сотрудник правоохранительных органов. Он начал запугивать школьницу тем, что мошенники получили доступ к семейным счетам. Чтобы «сохранить финансовое благополучие», девочка должна была втайне от родителей перевести все доступные деньги на «безопасный» счёт.

Ночью школьница воспользовалась телефоном матери и через мобильное приложение перевела злоумышленникам 90 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Важно: Как мошенники используют детей

Полиция обращает внимание, что жертвами мошенников становятся не только пожилые люди, но и дети. Одна из самых распространённых схем — запугивание по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками полиции, школы, банка или больницы и сообщают, что родителям угрожает опасность:

Преступники якобы пытаются снять деньги с карты, и ребёнок должен помочь это предотвратить.

Родителей задержали за совершение преступления, и их нужно срочно «освободить».

Они попали в аварию или больницу, и требуется срочная оплата лечения.

Как защитить ребёнка?