Мошенники начали обманывать ищущих работу людей

Те, кто ищет работу, рискуют потерять деньги. Мошенники создают фейковые объявления о вакансиях в крупных компаниях и государственных организациях. Тем, кто откликается на заявку, направляют анкету, где содержатся вопросы в том числе с персональной информацией, а затем приглашают на дистанционное собеседование.

Злоумышленники спрашивают о профессиональных навыках кандидата, рассказывают о компании и должностных инструкциях. Но в итоге разговор сводится к тому, что соискателю нужно совершить денежный перевод. Причины называют разные, от оплаты стартового обучения или взноса за спецодежду до подтверждения данных банковской карты для зарплатных зачислений. Также могут попросить установить на телефон приложение якобы для рабочих целей. На самом же деле в нем зашит вирус.

«Настоящие работодатели не собирают банковские данные, не запрашивают финансовые документы, не просят кандидатов финансово участвовать в каких-либо операциях. Если вам предлагают за что-то заплатить, лучше от такой вакансии отказаться, ведь она может оказаться мошеннической. Всю информацию о вакансиях и стажировках следует проверять на официальном сайте выбранной компании или специализированных ресурсах по поиску персонала», – советует эксперт рязанского отделения Банка России Сергей Гусев.

Только за 3 квартал 2024 года мошенники похитили у россиян более 9,3 млрд рублей. Банк России направил на блокировку в Генеральную прокуратуру РФ информацию о 7,7 тысячах фишинговых сайтов и более чем 42 тысячах телефонных номеров, которые использовали злоумышленники.