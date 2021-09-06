More.tv при участии Wink экранизирует «The Телки» Сергея Минаева со звездным актерским составом

В Москве начались съемки нового восьмисерийного сериала из линейки more originals «The Телки» по мотивам одноименного романа Сергея Минаева. Главные роли исполнят Милош Бикович, Паулина Андреева, Оксана Акиньшина, Любовь Аксенова, Виктория Толстоганова, Артем Ткаченко, Алексей Кравченко, Алексей Агранович и другие. Премьера проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатрах more.tv и Wink.
Роман Сергея Минаева «The Телки. Повесть о ненастоящей любви» был опубликован в 2008 году. Только первый тираж книги составил более 300 тысяч экземпляров. Новые «The Телки», как и первоисточник, будут не только исследованием пороков высшего общества, но и динамичным триллером, который не даст зрителю перевести дыхание буквально с первых минут. Сценарий сериала написали Дмитрий Абезяев и Маруся Трубникова.
Ревущие двадцатые нового века. Эпоха мессенджеров, электронных сигарет и всеобщей цифровизации. Главный герой — Андрей Миркин, многообещающий руководитель PR-агентства. Своим успехом и красивой жизнью он обязан женщинам. Миркин может соблазнить практически любую, он харизматичен, обходителен и цинично пользуется этим. Он идет по головам, не задумываясь о том, сколько жизней поломал на своем пути. Ему просто все равно. Вишенкой на торте в карьере героя обещает стать многомиллионный тендер. Победа в нем Миркину обеспечена заранее. Но никто не знает, сколько грязи стоит за этим благополучием. И в ближайшие дни она захлестнет Миркина с головой.
Продюсерами сериала выступают Данила Шарапов, Петр Ануров, Вячеслав Муругов, Максим Рыбаков, Жора Крыжовников, Сергей Минаев и Маруся Трубникова. Режиссер проекта — Мария Агранович («Люби их всех»).
«The Телки» станут вторым опытом сотрудничества Сергея Минаева с more.tv и Wink. В 2021 году онлайн-кинотеатры представили резонансный документальный проект писателя «Девяностые» — об эпохе, которая изменила Россию.