Молодая рязанка похитила ювелирные украшения со своего рабочего места

В Рязани полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже 28 ювелирных изделий с витрины магазина, где она работала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным правоохранителей, рязанка несколько дней заменяла дорогие украшения на дешёвую бижутерию, забирая похищенное себе. В один из дней сотрудница прогуляла рабочую смену и отправилась сбывать ювелирные изделия.

Оперативники получили описание злоумышленницы от работодателя и поймали её. 19 похищенных изделий изъяли, остальное девушка успела продать знакомым.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ (Кража).