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Суббота, 27 ноября, 2021
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Молодая рязанка похитила ювелирные украшения со своего рабочего места

Александр Ильин

В Рязани полицейские задержали 27-летнюю местную жительницу, которая подозревается в краже 28 ювелирных изделий с витрины магазина, где она работала. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. 

По предварительным данным правоохранителей, рязанка несколько дней заменяла дорогие украшения на дешёвую бижутерию, забирая похищенное себе. В один из дней сотрудница прогуляла рабочую смену и отправилась сбывать ювелирные изделия. 

Оперативники получили описание злоумышленницы от работодателя и поймали её. 19 похищенных изделий изъяли, остальное девушка успела продать знакомым. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.158 УК РФ (Кража).

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