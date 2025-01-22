Молдавия отказалась от участия в «Евровидении» из-за финансовых проблем

Молдавия приняла решение отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2025 году, сообщили в пресс-службе телеканала Molvoda 1.

По словам директора телеканала Корнелиу Дурнеску, участие в конкурсе сопряжено с большими затратами на продвижение артиста, оплату поездки и проживания. Кроме того, в последнее время интерес к конкурсу в Молдавии снизился из-за качества исполняемых песен.

Решение отказаться от участия в «Евровидении» было принято после тщательного анализа текущей ситуации, включая экономические, административные и художественные проблемы, подчеркнули в пресс-службе.