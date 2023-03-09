Мобильная связь и интернет до конца марта придут в 3 населённых пункта Рязанской области

В 3 населённых пунктах Рязанской области до конца текущего месяца появятся интернет и мобильная связь. Об этом пишет издательство «Пресса».
Речь идёт о селе Стубле Михайловского района, селе Веряево Пителинского района и деревне Кущапино Кадомского района.
До конца июня базовая станция должна появиться в деревне Романцево Рыбновского района. Всего до конца 2023 года устойчивой связью планируют обеспечить 17 населённых пунктов региона:
— Милославский район (совхоз «Большевик», Мураевня, Бугровка);
— Александро-Невский район (Зимарово и Павловка);
— Касимовский район (Полутино, Шостье, Лубяники);
— Путятинский район (Унгор);
— Шиловский район (Муратово и Тимошкино);
— Захаровский район (Жокино);
— Шацкий район (Кермись);
— Сараевский район (Алексеевка);
— Михайловский район (Малинки);
— Шацкий район (Завидное);
— Кадомский район (Енкаево).
В этих населённых пунктах проживает 5 тысяч человек, – сообщила пресс-служба Совета муниципальных образования Рязанской области.
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