Мобильная связь и интернет до конца марта придут в 3 населённых пункта Рязанской области

В 3 населённых пунктах Рязанской области до конца текущего месяца появятся интернет и мобильная связь. Об этом пишет издательство «Пресса».

Речь идёт о селе Стубле Михайловского района, селе Веряево Пителинского района и деревне Кущапино Кадомского района.

До конца июня базовая станция должна появиться в деревне Романцево Рыбновского района. Всего до конца 2023 года устойчивой связью планируют обеспечить 17 населённых пунктов региона:

— Милославский район (совхоз «Большевик», Мураевня, Бугровка);

— Александро-Невский район (Зимарово и Павловка);

— Касимовский район (Полутино, Шостье, Лубяники);

— Путятинский район (Унгор);

— Шиловский район (Муратово и Тимошкино);

— Захаровский район (Жокино);

— Шацкий район (Кермись);

— Сараевский район (Алексеевка);

— Михайловский район (Малинки);

— Шацкий район (Завидное);

— Кадомский район (Енкаево).

В этих населённых пунктах проживает 5 тысяч человек, – сообщила пресс-служба Совета муниципальных образования Рязанской области.