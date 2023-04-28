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Пятница, 28 апреля, 2023

Мобилизованный учитель из Воронежской области погиб во время СВО

Фото: vk.com/public184585012
Фото: vk.com/public184585012

Во время специальной военной операции погиб младший сержант Евгений Павлович Стародубцев. О смерти земляка сообщила администрация Грибановского района Воронежской области.

Стародубцев призван во время частичной мобилизации. До этого преподавал историю в Борисоглебской средней школе № 3. По данным администрации, он погиб в селе Макеевка Луганской области.

Евгений — уроженец села Кирсановка, там же окончил среднюю школы. Получил высшее педагогическое образование, отслужил в армии по призыву.

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