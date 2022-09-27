Вторник, 27 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Мобилизован. Что взять с собой?

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People фото создан(а) nikitabuida - ru.freepik.com

Гражданам объяснили, что может взять с собой мобилизованный. Инфографик опубликован на портале Объясняем.РФ.

Мобилизованного обеспечат предметами личной гигиены. Но можно взять и свои, учитывая индивидуальные привычки.

В список вещей входят фонарик, походное сиденье, термобельё, подшлемник (спортивная шапка), мультитул (многофункциональный компактный инструмент), теплоиды (химическая грелка), тактические перчатки и батарейки.

Также можно взять с собой элементы экипировки, но в Министерстве обороны рекомендуют брать только самое необходимое.

Мобилизован. Что взять с собой?
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