Мобилизован. Что взять с собой?

Гражданам объяснили, что может взять с собой мобилизованный. Инфографик опубликован на портале Объясняем.РФ.

Мобилизованного обеспечат предметами личной гигиены. Но можно взять и свои, учитывая индивидуальные привычки.

В список вещей входят фонарик, походное сиденье, термобельё, подшлемник (спортивная шапка), мультитул (многофункциональный компактный инструмент), теплоиды (химическая грелка), тактические перчатки и батарейки.

Также можно взять с собой элементы экипировки, но в Министерстве обороны рекомендуют брать только самое необходимое.