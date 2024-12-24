Многодетная семья потеряла трех детей во время пожара в Алтайском крае 

Во время пожара в Алтайском крае погибли трое членов многодетной семьи, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП случилось в селе Дружба. Там загорелся двухквартирный жилой дом. Родители сумели вывести на улицу сына и дочь. К сожалению, девочка скончалась. Старший 22-летний сын и его 14-летняя сестра выбраться из горящего здания не сумели. Таким образом, во время пожара погибли три человека.

Родители и 16-летний мальчик госпитализированы.

По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

В удлинитель было включено несколько приборов. Это и стало причиной возгорания. Пожарный извещатель разбудил спящих жильцов. Они не эвакуировались сразу, не вызвали пожарную охрану, а пытались самостоятельно потушить огонь. Стихия оказалась коварнее.

При пожаре выделяется ядовитый дым: 5 вдохов достаточно для летального исхода.

Площадь возгорания составила 75 квадратных метров, тушили пожар 20 человек.