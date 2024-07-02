Мэрия Рязани разрабатывает систему для расчета стоимости льготной транспортной карты

27 июня Рязанская городская Дума приняла решение об установлении дополнительных мер социальной поддержки и помощи для некоторых категорий граждан. Эти меры предусматривают полное или частичное освобождение от платы за проезд в общественном транспорте.

Определены категории граждан, которые будут пользоваться этими льготами. Теперь администрация города будет определять стоимость льготной транспортной карты.

Администрация города Рязани сообщает, что в настоящее время готовится правовой акт, который установит коэффициент понижения стоимости льготной транспортной карты и стоимость тарифа для её пополнения.