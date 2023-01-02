Мэрия Рязани отреагировала на сообщение об оголённых проводах в парке

Администрация Рязани отреагировала на информацию, появившуюся ранее ВКонтакте, об опасных объектах в Наташкином парке.

Ранее местная жительница заметила на новогодних инсталляциях оголённые провода.

В городской мэрии сообщили, что на место выехала бригада Дирекции благоустройства. Рабочие осмотрят опасные объекты и проведут ремонт новогодних инсталляций.

В комментариях к посту рязанцы предполагают, что объекты мог повредить кто-то из отдыхающих.