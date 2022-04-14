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Четверг, 14 апреля, 2022

Мэрия Рязани объяснила, почему не отключают отопление в городе

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Мэрия Рязани объяснила, почему не отключают отопление в городе

7info

Мэрия Рязани ответила ВКонтакте на вопрос об отключении отопления в городе.

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Рязанцы на странице губернатора Николая Любимова написали о тёплой погоде, из-за чего в домах жарко. Тем не менее, отключать отопление пока не планируется.

— Синоптики прогнозируют похолодание к предстоящим выходным, — заявили представители администрации Рязани. — В ночное время ожидается температура около 0 градусов. Поэтому отопление пока отключать не планируем.

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