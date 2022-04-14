Мэрия Рязани объяснила, почему не отключают отопление в городе

Мэрия Рязани ответила ВКонтакте на вопрос об отключении отопления в городе.
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Рязанцы на странице губернатора Николая Любимова написали о тёплой погоде, из-за чего в домах жарко. Тем не менее, отключать отопление пока не планируется.
Мэрия Рязани ответила ВКонтакте на вопрос об отключении отопления в городе.
Рязанцы на странице губернатора Николая Любимова написали о тёплой погоде, из-за чего в домах жарко. Тем не менее, отключать отопление пока не планируется.
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