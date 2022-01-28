Мэр Рязани Сорокина проверила ход строительства новой школы в Кальном

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как идут работы по строительству новой школы на 1100 мест в Кальном. Пост опубликован на официальной странице мэра Вконтакте.

Глава администрации заявила, что «работы на объекте идут хорошими темпами, в соответствии с графиком».

«Строительные и отделочные материалы закуплены полностью. Сформирован перечень необходимого оборудования, которое приобретается поэтапно. Уже в наличии оборудование для медицинского блока. На очереди – учебное оборудование и компьютеры», — написала Сорокина.

В ходе инспекции поднимался вопрос водоотведения с территории. В управлении благоустройства пояснили, что проектной документацией предусматривается ливневая канализация с выпуском воды в ручей Быстрец.

«В настоящее время прорабатывается вопрос водоотведения с прилегающей территории с увеличением пропускной способности водоотводных труб», — уточнила Сорокина.

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Мэр напомнила, что ввод школы в эксплуатацию планируется в 2022 году.