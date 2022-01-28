Мэр Рязани Сорокина проверила ход строительства новой школы в Кальном

Мэр Рязани Елена Сорокина проверила, как идут работы по строительству новой школы на 1100 мест в Кальном. Пост опубликован на официальной странице мэра Вконтакте.
Глава администрации заявила, что «работы на объекте идут хорошими темпами, в соответствии с графиком».
В ходе инспекции поднимался вопрос водоотведения с территории. В управлении благоустройства пояснили, что проектной документацией предусматривается ливневая канализация с выпуском воды в ручей Быстрец.
Мэр напомнила, что ввод школы в эксплуатацию планируется в 2022 году.