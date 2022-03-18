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Пятница, 18 марта, 2022

Мэр Рязани Сорокина провела объезд территорий по обращениям жителей

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Мэр Рязани Сорокина провела объезд территорий по обращениям жителей

7info7

17 марта мэр Рязани Елена Сорокина вместе с профильными специалистами провела рейд по городским территориям. В рамках рейда она обследовала адреса, по которым поступили жалобы рязанцев.

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Жители улицы Гагарина пожаловались на ледяные глыбы вдоль проезжей части. Глава администрации поручила Дирекции благоустройства города провести уборку.

На улицах МОГЭС и Чкалова Сорокина обратила внимание на плохую уборку льда на тротуарах и остановках. Ответственным специалистам поручено обработать опасные участки пескосоляной смесью.

— На основных магистралях становится пыльно – песка за зиму высыпали много. По прогнозам синоптиков скоро потеплеет, в этих условиях уже можно будет использовать комбинированные машины. Такая уборка более эффективна, именно на ней нужно сконцентрироваться, — отметила мэр.

Также Елена Сорокина проверила состояние проезжей части города. Выяснилось, что ямочный ремонт требуется на улицах Типанова и Татарской. Аварийные участки внесут в план ремонта.

— Пока сохраняется минусовая температура его проводят литой асфальтобетонной смесью. Да, это гораздо дороже, но важна оперативность. При наступлении теплой и сухой погоды ремонт дорог будет продолжен горячим асфальтобетоном, – подчеркнула глава администрации.

Мэр Рязани Сорокина провела объезд территорий по обращениям жителей
Мэр Рязани Сорокина провела объезд территорий по обращениям жителей
Мэр Рязани Сорокина провела объезд территорий по обращениям жителей

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