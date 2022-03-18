Мэр Рязани Сорокина провела объезд территорий по обращениям жителей

17 марта мэр Рязани Елена Сорокина вместе с профильными специалистами провела рейд по городским территориям. В рамках рейда она обследовала адреса, по которым поступили жалобы рязанцев.
Жители улицы Гагарина пожаловались на ледяные глыбы вдоль проезжей части. Глава администрации поручила Дирекции благоустройства города провести уборку.
На улицах МОГЭС и Чкалова Сорокина обратила внимание на плохую уборку льда на тротуарах и остановках. Ответственным специалистам поручено обработать опасные участки пескосоляной смесью.
Также Елена Сорокина проверила состояние проезжей части города. Выяснилось, что ямочный ремонт требуется на улицах Типанова и Татарской. Аварийные участки внесут в план ремонта.