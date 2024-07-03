Мэр Рязани рассказал о дефиците кадров для администрации и предприятий

В Рязани требуются сотрудники для работы в структурных подразделениях администрации. Об этом написал сегодня мэр города Виталий Артёмов.

По его словам, администрация усиливает меры по подготовке молодых специалистов, отбор кадрового резерва идёт по программе «Муниципальный старт».

Дефицит кадров есть и на муниципальных предприятиях. Высока потребность в специалистах с техническим образованием, высшим и средним.

— В МП «Водоканал», например, требуются лаборанты, инженеры, технологи, мастера. Аналогичная ситуация в Дирекции благоустройства, РМПТС, Хлебозаводе, Детском питании, других предприятиях, — написал Артёмов ВКонтакте.

Мэр отметил, что администрация Рязани готова подготовить по целевому набору свыше 150 специалистов. На этапе подачи документов абитуриенты вузов могут сделать заявки через сайт «Работа России».

Мэр поручил своему заместителю Евгении Власовой работать с учебными заведениями, чтобы включать в целевой набор студентов 3-4 курсов.