Мэр Рязани приняла участие в работе группы по экостандарту

Во вторник, 27 декабря, мэр Рязани Елена Сорокина приняла участие в заседании рабочей группы по экостандарту. Группа была создана для решения проблем экологии в городе.

На заседании рассмотрели проект по благоустройству сквера ЖКХ в Канищеве. Он является одной из точек притяжения жителей микрорайона. Сейчас территорию сквера очистили от сухих деревьев и задумались о её наполнении.

– Инициативная группа предложила проект зонирования сквера перед домами 25 и 27 по улице Станкозаводской. Как вариант – уйти от традиционной линейной траектории дорожек, сделать их радиальными, – доложила об идеях Сорокина.

В сквере хотят выделить детскую игровую зону, зону ожидания посетителей КВЦ, зону отдыха пенсионеров, амфитеатр, пункт общественного питания с тёплым санузлом. Предложенный проект обсудили с общественниками, экологами, местными жителями.

В рамках работы группы по экостандарту обсудили тему обрезки деревьев. После её применения во время весеннего роста крона деревьев активно восстанавливается. Это подтвердил заведующий кафедрой селекции и семеноводства, агрохимии, лесного дела и экологии Рязанского государственного агротехнологического университета Геннадий Фадькин. В парке Гагарина подрядчик применил этот метод под гарантию восстановления и развития деревьев, омоложения кроны. Весной будет дана оценка ситуации.

Также были подведены итоги озеленения Рязани в 2022 году, обсудили предстоящую работу по этому направлению. В октябре посадили почти 58 тысяч луковиц тюльпанов, чтобы к первомайским праздникам на клумбах нашего города расцвели цветы. После тюльпанов сотрудники ДБГ высаживают однолетние и многолетние растения, взаимозаменяемые в течение лета, из них формируются различные композиции. Растения для озеленения города выращиваются в собственном питомнике.