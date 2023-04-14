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Пятница, 14 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Мэр Рязани поручила навести порядок на стройплощадке ТЦ в Дашково-Песочне

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Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Елена Сорокина провела выездную рабочую встречу на стройплощадке торгово-офисного центра на улице Новосёлов. История со стройкой ТЦ тянется 20 лет, за это время сменилось несколько собственников участка.

Местных жителей беспокоит многолетняя стройка возле Черезовских прудов. В 2023 году будет реализован нацпроект по благоустройству территории, и участок с долгостроем совершенно не вписывается в общий вид.

Градоначальник, курирующий заместитель и профильные специалисты побеседовали с новым собственником участка – ООО «Экобаланс».

Елена Сорокина: «Утверждён проект реконструкции здания, подрядчик демонтировал старые бетонные конструкции и начал возводить новое здание в рамках разрешения на строительство. Госстройнадзор Рязанской области контролирует работы. Завершить строительство должны в январе будущего года»

Глава Рязани отметила, что вопросы по состоянию прилегающей территории есть и у горожан, и у администрации. Представители подрядчика пояснили, что кроме возведения торгового центра проектная документация предусматривает устройство кругового проезда и площадок с твёрдым покрытием, пешеходных тротуаров и автостоянки на 32 машиноместа.

До конца года участок благоустроят, – пообещал подрядчик. Активно этим займутся летом. Елена Сорокина поручила чётко проконтролировать наведение порядка вокруг строительной площадки уже сейчас.

Мэр Рязани поручила навести порядок на стройплощадке ТЦ в Дашково-Песочне
Мэр Рязани поручила навести порядок на стройплощадке ТЦ в Дашково-Песочне

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