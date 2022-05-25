Мэр Рязани Елена Сорокина запустила опрос о запрете парковки на улице Зубковой

24 мая глава администрации Елена Сорокина приняла участие в выездном совещании совместно с жителями ул. Зубковой, представителями управления благоустройства и ГИБДД по Рязанской области. Подробности сообщила пресс-служба администрации Рязани.

На встрече рязанцы предложили установить дорожные знаки «Остановка запрещена» на участке дороги от дома 18 корп. 6 в сторону дома 18 корп. 10, а также оборудовать здесь пешеходный переход и искусственные неровности.

Как пояснили в ходе совещания представители управления благоустройства, дорога по одной стороне без тротуара и при оборудовании пешеходного перехода придется сократить парковочное пространство. Глава администрации поручила проработать этот вопрос ответственным специалистам.

По словам местных жителей, вдоль улицы паркуется много автомобилей, это приводит к пробкам и осложняет уборку территории.

«Проблема городской парковки — машиноместо у дома стоит дорого, а во дворе места для парковки категорически не хватает. Часто автомобилисты оставляют транспорт на проезжей части и сами же не могут проехать», — отметила Елена Сорокина.

Глава администрации предложила жителям района оставить свои комментарии под ее постом о целесообразности установки запрещающих знаков парковки на участке автомобильной дороги.