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Мэр Рязани Артёмов: в МУП «РМПТС» автоматически произведут перерасчёт платы за отопление

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Алексей Самохин

Жителям Рязани, у которых были проблемы с пуском отопления, автоматически проведут перерасчёт. Об этом сообщил сегодня в телеграм-канале глава городской администрации Виталий Артёмов.

— В МУП «РМПТС» произведут перерасчет платы за отопление. За перерасчетом жителям не надо никуда обращаться, его произведут автоматически на фактическую дату включения отопления для каждого дома индивидуально, — написал мэр.

По словам Артёмова, сотрудники администрации внимательно отслеживают каждое сообщение об отсутствии тепла. Префекты работают с управляющими компаниями, специалисты административно-технической инспекции и аварийно-ремонтной службы города оказывают помощь в решении проблем.

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