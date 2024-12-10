Мэр Рязани Артёмов съездил в День Героев Отечества к рязанским бойцам

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл День Героев Отечества вместе с рязанцами, участвующими в специальной военной операции. Об этом он написал в телеграм-канале.

Мэр отвёз бойцам гуманитарный груз, собранный рязанцами. Бойцам 387-го и 1044-го полка, воюющим в Запорожской и Херсонской областях, передали рации, коптеры, продукты питания, стройматериалы, детские подарки и рисунки.

Кроме того, Виталий Артёмов вручил рязанцам памятные награды. Глава администрации отметил, что очень рад находиться в этот день с защитниками Родины.