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Мэр Рязани Артёмов съездил в День Героев Отечества к рязанским бойцам

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Алексей Самохин

Глава администрации Рязани Виталий Артёмов провёл День Героев Отечества вместе с рязанцами, участвующими в специальной военной операции. Об этом он написал в телеграм-канале.

Мэр отвёз бойцам гуманитарный груз, собранный рязанцами. Бойцам 387-го и 1044-го полка, воюющим в Запорожской и Херсонской областях, передали рации, коптеры, продукты питания, стройматериалы, детские подарки и рисунки.

Кроме того, Виталий Артёмов вручил рязанцам памятные награды. Глава администрации отметил, что очень рад находиться в этот день с защитниками Родины.

— Ребята настроены позитивно, по-боевому. Победа будет за нами! — написал он.

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