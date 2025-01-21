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Религия

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, почему люди разводятся

Анастасия Мериакри

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк считает, что причина роста разводов в России — отступление людей от веры. Об этом пишет 62инфо.

21 января в Рождественском соборе Рязанского кремля митрополит обратился к верующим. Он напомнил, что измена супругу — это прелюбодеяние. Сейчас, по его словам, в России разводятся 70–80% супружеских пар.

Причиной разводов митрополит Марк считает отступление людей от веры. Самое страшное и опасное в том, что создания Божьи поступают по своему усмотрению, а не по воле Господа. 

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Владыка отметил, что люди жаждут благополучия, славы, комфорта, но при этом не стремятся исполнять волю Божью. А потом удивляются, почему это счастье не приходит.

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