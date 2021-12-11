Митрополит Рязанский и Михайловский Марк назвал вакцинацию добровольным делом каждого

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказал своё мнению о вакцинации против коронавируса в эфире программы «Образ» на радио «Логосъ-Рязань» от 10 декабря.

Священнослужитель, отвечая на вопрос, как нужно реагировать на принуждение сделать прививку, сказал, что «у каждого человека должен быть выбор».

Митрополит отметил, что вакцинация помогает перенести болезнь более лёгким образом, однако у некоторых людей могут быть противопоказания к прививке.

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Подводя итог, Марк заявил, что решение, вакцинироваться или нет, человек должен принимать сам в зависимости от своего состояния, советов врачей и личного опыта.