Митрополит Марк рассказал о важности молитв об усопших

В субботу, 2 апреля, Митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию и панихиду в Борисо-Глебском соборе Рязани, сообщает сайт Рязанской епархии.

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После богослужения владыка в наставлении к верующим обратился к вопросу значимости молитв об усопших и для них самих, и для тех людей, кто эту молитву совершает:

— Мы сегодня совершили молитву за всех усопших православных христиан, в вере скончавшихся, и, конечно, также за своих близких, всех тех, кто, преодолев жизненную полосу испытаний, ушел туда, где нет больше печали, воздыханий, болезней и скорбей. Мы говорим о том, что Церковь учит своих чад молиться за усопших, потому что они находятся там, где уже невозможно покаяться и загладить свои грехи, и они особенно нуждаются в наших молитвах. Молитва Церкви имеет огромную и великую силу. Жития святых говорят нам об этом опыте духовной жизни, о том, как люди, находящиеся в ином измерении бытия, нуждаются в наших молитвах и радуются, когда мы все за них молимся.

Но молитва нужна не только усопшим. Ведь человек — это душа живая, и живет он не в гордом одиночестве, а в Церкви. Рядом с нами — наши близкие: родители, братья, сестры, чада… И, конечно, человек не может не любить своих родителей, бабушек, дедушек и других родственников. Но ведь жизнь земная непостоянная. Апостол Иаков говорит, что жизнь — как пар, поднимаемый на краткое время. Но ведь в нас всегда живет потребность любить ближних, воздавать им должное милосердие, сострадание, любовь и заботу, без этого мы просто перестанем быть людьми. И как же воздать должное близким, выразить любовь к родителям, бабушкам и дедушкам? Конечно, через молитву, потому что она не знает преград и расстояний. У Бога живы все, и Бог слышит молитвы, помогает всем тем, кого мы поминаем, особенно в храмах во время Божественной литургии.

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Будем помнить о наших ближних, о том, что им нужны наши молитвы, но и не менее этого в молитвах о них нуждаемся и мы сами. Они нужны нам, чтобы мы не очерствели и сохранили все то лучшее, что Господь дал нам. Молитвы необходимы, чтобы мы продолжали любить своих ближних и выражать лучшие свои чувства по отношению к ним с тем, чтобы однажды соединиться с ними в Небесном Царстве.