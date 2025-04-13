Наставление православным рязанцам в Вербное воскресенье дал Митрополит Марк

Православные рязанцы 13 апреля отметили великий праздник – торжественный Вход Господа и Спасителя Иисуса Христа в Иерусалим, который произошел 2000 лет назад. Прихожане рязанского Входоиерусалимского храма вновь встретили престольный праздник на Божественной литургии, которую совершил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Незадолго до входа Господа в Иерусалим Спаситель совершил великое знамение – воскресил умершего, который уже 4 дня находился в плену у смерти. Это событие произвело настолько сильное впечатление на современников Христа, что тысячи людей встречали Его, когда Он входил в Иерусалим.

«Его встречали не просто как великого пророка, славного человека и чудотворца, но как Мессию и Царя, будущего освободителя Израиля. Правда, современники Христа вкладывали в понятия «царь» и «мессия» совсем другое содержание – они воспринимали Христа как будущего освободителя народа Израиля от иноземной римской оккупации. Конечно, эта вера была слабой, непрочной, по слову Господа – несовершенной. Такая вера основывается на чудесах и знамениях, и она порой разрушается, так что люди вновь ее теряют», — рассказал митрополит Марк.

Владыка отметил, что Христос – это Победитель, и всегда надо стараться быть там, где победа, причем не временная, но вечная, затрагивающая само существо бытия нашего мира и каждого человека. Речь идет о победе над смертью, об искуплении человечества Кровью Сына Божия, о заключении Нового Завета. В эти дни верующие стремятся быть в храмах, чтобы встать под знамена Победителя, сказать Христу: «Мы, Господи, грешные и немощные, но мы Твои чада, и мы вместе с Тобой.