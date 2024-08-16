Мишустин подписал указ о повышении зарплат бюджетникам с 1 октября на 5,1%

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, который предусматривает повышение зарплат работников бюджетных учреждений на 5,1% с 1 октября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Повышение затронет не только сотрудников бюджетных организаций, но и гражданский персонал воинских частей, а также сотрудников федеральных исполнительных органов.

Согласно поручению Мишустина, федеральные государственные органы и учреждения, являющиеся главными распорядителями средств федерального бюджета, должны принять меры для увеличения оплаты труда, финансируемой из федерального бюджета, начиная с октября текущего года на 5,1%.