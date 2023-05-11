Миронов: Вместо перекладывания работы с врачей на медсестер нужно увеличивать число медработников

Вместо перекладывания работы с врачей на медсестер нужно увеличивать штат медработников и число медучреждений в стране, считает лидер партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов.

Ранее в Минздраве РФ предложили перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу, в том числе для того, чтобы сократить административную нагрузку на врачей.

«Похвальное желание чиновников разгрузить врачей, многим из которых постоянно приходится перерабатывать. Но решать проблему снова хотят за счет людей, в данном случае медсестер, а не за счет бюджета, то есть не за счет увеличения числа медработников. Неудивительно, что лишь 10% медсестер поддержали инициативу Минздрава – вероятно, это самые оптимистично настроенные работники, которые верят, что им будут доплачивать», – говорит парламентарий.

Лидер СРЗП напомнил, что, по оценкам Минздрава, дефицит медработников в России оценивался в 2022 году в 84,6 тысячи человек, из которых 58,2 тысячи – работники среднего звена. В результате, как отмечают эксперты, соотношение врачей и медсестер составляет 1 к 2, хотя должно быть 1 к 4. «Подозреваю, что после экспериментов Минздрава медсестры еще быстрее побегут в частную медицину», – сказал он.

Сергей Миронов отметил, что аргумент о том, что медсестры могут справляться с некоторыми задачами не хуже врачей, представляется сомнительным.

«Кивают на Запад, что, мол, там средний медперсонал выполняет те или иные функции, которые у нас закреплены за врачами. Но там людей специально этому обучают – работу, на которую нет полномочий и подготовки, никто не делает! То есть, если в Минздраве действительно хотят пересмотреть функционал медработников, пусть начинают с изменения учебных программ в медучилищах и вузах», – указал политик.

«Попытки повысить эффективность здравоохранения без дополнительных вложений обречены на провал. Нужно увеличивать финансирование здравоохранения в два раза! Тогда будут средства на достойные зарплаты, необходимое число медработников и технические решения, которые реально позволят избавить врачей от несвойственных функций», – добавил Сергей Миронов.