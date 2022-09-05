«Мир 24» представил репортаж из эпицентра горящих лесов России

Подробности тушения природных пожаров в разных российских регионах собрал в репортаже из эпицентра событий обозреватель «Мир 24» Дмитрий Барбаш.

Тушить пожары в Рязань командира отделения ПСЧ Никиту Чемериского направили из Нижнего Новгорода. Он оказался в той самой «огненной машине». Выбраться живыми ему и его расчёту помог опыт.

Никита Чемериский: «У машины не было возможности сделать вдох кислорода. В огне нет кислорода, И она просто заглохла. Но благодаря тому что мы набрали хорошую скорость, она накатом выкатилась из самого очага горения, машина сделала вдох, и мы поехали дальше»

Рязанские лесы круглосуточно тушили свыше 7 тысяч человек из разных регионов России. Огонь подходил вплотную к населённым пунктам. Раиса Евдокимовна, жительница села Деулино, призналась, что такого не припомнит.

Раиса Дорофеева: «Страшно, конечно. Без конца смотрим, куда ветер дует»

Штаб пожаротушения располагается в Деулино, на улицах – специальная техника.

Житель посёлка Дмитрий Масленников рассказал, где тушил огонь вместе с добровольцами.

Дмитрий Масленников: «Мы его отрезали, не дали ему возможности двигаться. Мы зажали его в излучине реки, дали ему ночку спокойно догореть»

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, минувший август буквально высушил большинство российских регионов – Москву, Рязань, Иваново, Владимир, Нижний Новгород. Лесные пожары полыхали везде. МЧС и Авиалесоохрана бросили на борьбу с огнём все возможные силы.

В целом по стране в 2022 году огонь прошёл уже 8 млн гектаров. В августе леса горели в Хабаровском крае, Якутии и Ханты-Мансийском округе. В европейской части сложная обстановка была в Ивановской и Нижегородской областях. Самая сложная – в Рязанской. Здесь было 6 очагов природных пожаров, в настоящее время тушат последний. В Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.