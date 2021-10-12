Минздрав сообщил, когда рассмотрят вопрос строительства поликлинике в Дашково-Песочне

Вопрос возведения новой поликлиники в Октябрьском районе Рязани рассмотрят после окончания строительства онкоцентра и его оснащения. Об этом на странице губернатора Николая Любимова сообщили представители Минздрава Рязанской области.

Ранее сообщалось, что стоимость возведения онкологического центра в Рязани — более 5,7 млрд рублей. Оказывать помощь пациентам там планируется с конца 2022 года.

Население Дашково-Песочни, одного из крупнейших районов города, сейчас обслуживает поликлиника больницы № 11. Её мощностей уже давно не хватает для качественной работы.

Строительство поликлиники — вопрос дорогостоящий. Для него необходимо финансирование из федерального бюджета.