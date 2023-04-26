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Среда, 26 апреля, 2023

Минздрав сообщил график работы рязанских поликлиник и больниц на майские праздники

Image by pressfoto on Freepik
Image by pressfoto on Freepik

Во время майских праздников в медицинских учреждениях Рязанской области будут работать дежурные врачи. Будет оказываться экстренная медицинская помощь, также можно обратиться на прием к дежурным врачам-терапевтам. Об этом сообщил сайт регионального Минздрава. 

График работы поликлиник рекомендуют смотреть на их сайтах. 

Травмпункты в БСМП, больнице №11 и детский в ОДКБ имени Дмитриевой работают круглосуточно. Офтальмологическую помощь можно будет получить в круглосуточном кабинете больницы имени Семашко. 

Задать вопрос можно по телефону 122 дежурному регистратору. 

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