Минздрав рассказал, что сделали в 11-й больнице Рязани для льготников

На официальной странице Минздрава Рязанской области ВКонтакте рассказали о том, что сделано для ускорения получения льготных рецептов в больнице №11 города Рязани.

«Мы видим комментарии пациентов Городской больницы №11 о длительном ожидании выписки льготных рецептов.

Мы работаем над исправлением ситуации, и вот, что уже сделали:

Увеличили команду. С понедельника, 13 октября, в кабинете будет работать не 2, а 5 операторов. Это увеличит пропускную способность.

Решаем технические сбои. Да, 8 октября был сбой в системе, который мы оперативно устранили. Всем, кто в тот день столкнулся с длительным ожиданием, мы предложили удобные варианты получения рецептов без повторной очереди.

Вот, что делаем прямо сейчас:

Контролируем очередь в реальном времени. Теперь есть ответственный сотрудник, который следит за очередью и перераспределяет потоки к свободным терапевтам.

Отвечаем онлайн. Если у пациента есть вопрос по работе нашего учреждения, он может написать в чат национального месенджера MAX «Здоровье. Больница № 11». Это самый оперативный способ получить помощь.

В то же время мы просим пациентов отнестись с понимаем к ситуации. В поликлинике Городской больницы №11 обслуживается 11 000 льготников — это большая ответственность и нагрузка на медицинских работников. Быстрое получение рецептов — наша общая задача».