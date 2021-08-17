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Вторник, 17 августа, 2021
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Минздрав прокомментировал «странную речь» врача детской ОКБ

7info
Минздрав прокомментировал «странную речь» врача детской ОКБ
Фото из социальных сетей
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Министерство здравоохранения Рязанской области прокомментировало видео, выложенное в социальную сеть. Пользовательница ВК возмутилась действиями медика, а также обратила внимание на его речь. По её мнению, врач должен был назначить анализы дочери, у которой болел живот.

В Минздраве сообщили, что попавший на видео мужчина — Отличник здравоохранения РФ, Заслуженный врач со стажем около 50 лет. После травмы позвоночника и колена имеет проблемы, недомогание и возраст сказываются на речи врача, но не оказывают влияния на качестве оказания медпомощи.

Специалиста уважают коллеги, пациенты. Во время дежурства 16–17 августа он принял 19 детей.

Отметим, что мнение пользователей ВКонтакте разделилось. Некоторые считали, что врач пьян, его необходимо наказать. Другие отмечали, что действия медика профессиональны, а причиной странной речи может быть усталость либо болезнь. Кто-то возмущался поведением людей, которые снимают подобные видео, а затем выкладывают в соцсети.

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