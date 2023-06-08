Минтранс определил новые правила запуска дронов над городами

Минтранс разработал проект постановления правительства, которым вносятся изменения в федеральные правила использования воздушного пространства России. Нововведения касаются упрощения регламентов для развития отрасли гражданских беспилотников. «Известия» ознакомились с документом, который в конце мая был направлен в профильные федеральные органы власти для согласования.

Минтранс предлагает разрешить запуски беспилотных воздушных судов (БВС) над населенными пунктами, но только на высотах до 150 м от земной или водной поверхности, в прямой видимости от внешнего пилота и в специальных зонах полетов дронов. Эти области должен будет устанавливать сам Минтранс по представлению органов местного самоуправления и исполнительных органов городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, следует из проекта документа.

При этом для организации таких полетов, если они осуществляются на дронах массой до 30 кг и в пределах прямой видимости, подавать план их перемещения больше не потребуется. Сейчас же при нахождении в границах муниципальных образований требуется подача и плана полета, и согласование органов местного самоуправления, получить которое очень затруднительно, напомнил руководитель Ассоциации малых авиапредприятий Дмитрий Куликов.

Если полет нужно провести вне установленной зоны для беспилотников или на высотах свыше 150 м, то дрон должен быть обеспечен постоянной двухсторонней радиосвязью с органом аэронавигации (Госкорпорация по ОРВД). Если технические возможности БПЛА не позволяют установить такую связь, безопасность полетов других воздушных судов обеспечивается установлением запрещения или ограничения использования воздушного пространства, говорится в документе.

Также новыми правилами вводится возможность подачи плана полетов на БВС через интернет или с помощью телефонной сети и упрощается порядок применения дронов в сельском хозяйстве, следует из пояснительной записки к проекту.

Ввести новые нормы планируется с марта 2024 года, говорится в нем. Подробней читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Беспилотный проект: Минтранс определил правила запуска дронов над городами