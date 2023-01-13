Минобр Рязанской области: Заявления на участие в ЕГЭ 2023 года будут принимать до 1 февраля

В министерстве образования и молодёжной политики Рязанской области напомнили, что приём заявлений на участие в едином госэкзамене 2023 года завершится 1 февраля.

Выпускники этого года и те, кто обучается по образовательным программам среднего профессионального образования, подают заявление в свою образовательную организацию. Выпускники прошлых лет обращаются в муниципальные органы управления образованием по месту жительства (адрес в Рязани: ул. Ленина, д. 45А).

Подавая заявление, нужно предоставить документ, удостоверяющий личность, и СНИЛС. Для выпускников прошлых лет также необходим оригинал документа о среднем общем образовании.

Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ 2023 года.