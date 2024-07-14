Минобороны РФ показало использование ФАБ-3000 в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео, в котором показало крупным планом ФАБ-3000. По данным СМИ, ведомство впервые сообщило о применении этой бомбы в зоне СВО.

Авиационная бомба весом 3 тонны оснащена универсальным модулем планирования и коррекции. С его помощью боеприпас способен с большой точность поражать объекты врага.

Эту бомбу экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 сбросил на пункт временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»

Летчики успешно вернулись на базу, цель поражена.