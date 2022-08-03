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Минэкономразвития Рязанской области объяснил, почему Аэрокосмическую долину разместят в бывшем училище связи

Министерство экономического развития Рязанской области объяснило, почему Аэрокосмическую долину разместят в здании бывшего училища связи. Комментарий опубликован на странице врио губернатора Павла Малкова.

Сообщается, что перечень земельных участков о создании ИНТЦ утверждён постановлением правительства РФ. Участки, расположенные на территории бывшего училища связи, характеризуются удобным расположением в черте Рязани, отличаются хорошей транспортной доступностью. В том числе они располагаются недалеко от вокзалов и университетов, выступающих в качестве партнёров, — РГРТУ и РязГМУ.

Рязанцы отмечают, что для размещения Аэрокосмической долины хорошо подошли площади комбайнового завода.

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