Среда, 13 декабря, 2023
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Минэкономразвития объяснило повышение цен на яйца в Рязанской области

7info
Изображение от jcomp на Freepik
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Куриные яйца подорожали из-за увеличения издержек производителей. Об этом в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители регионального Минэкономразвития.

Издержки вызваны валютными колебаниями, подорожанием энергоносителей, кормов, ветеринарных препаратов. В результате производители и поставщики увеличили цены.

Также сказываются сезонные факторы, возросший спрос.

— В настоящий момент для пресечения нарушений при ценообразовании ФАС России и Генпрокуратура России проводят проверки производителей и продавцов куриных яиц и мяса кур, — говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ведомство заявило: дефицита куриных яиц нет. В магазинах Рязани представлена продукция местного производства, товары из других регионов.

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