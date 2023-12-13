Минэкономразвития объяснило повышение цен на яйца в Рязанской области

Куриные яйца подорожали из-за увеличения издержек производителей. Об этом в телеграм-канале губернатора Рязанской области Павла Малкова сообщили представители регионального Минэкономразвития.
Издержки вызваны валютными колебаниями, подорожанием энергоносителей, кормов, ветеринарных препаратов. В результате производители и поставщики увеличили цены.
Также сказываются сезонные факторы, возросший спрос.
Ведомство заявило: дефицита куриных яиц нет. В магазинах Рязани представлена продукция местного производства, товары из других регионов.