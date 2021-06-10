Министр транспорта прокомментировал затопление моста в центре Рязани

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Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник прокомментировал ситуацию с затоплением отремонтированного Астраханского моста на улице Ленина в Рязани.

Чиновник отметил, что днём 9 июня, во время сильного дождя на мост пришлась повышенная нагрузка по приёму и отводу воды. Туда стекали также потоки с находящихся выше улиц. Над колодцами ливневой канализации образовывался застой воды, но через 5-7 минут она ушла в систему водоотведения.

Также Решетник опубликовал видео с камеры видеонаблюдения.