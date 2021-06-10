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Четверг, 10 июня, 2021
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Министр транспорта прокомментировал затопление моста в центре Рязани

7info
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Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник прокомментировал ситуацию с затоплением отремонтированного Астраханского моста на улице Ленина в Рязани. 

Чиновник отметил, что днём 9 июня, во время сильного дождя на мост пришлась повышенная нагрузка по приёму и отводу воды. Туда стекали также потоки с находящихся выше улиц. Над колодцами ливневой канализации образовывался застой воды, но через 5-7 минут она ушла в систему водоотведения. 

Также Решетник опубликовал видео с камеры видеонаблюдения.

– Два пиковых момента накопления воды, после которых система отведения воды с моста за 5-7 минут отводит её полностью, – описал министр ситуацию.

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