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Министр рассказал о ходе работ на Северной окружной Рязани

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник по поручению врио губернатора Павла Малкова встретился с журналистами на Северной окружной дороге и рассказал о ходе реконструкции. Об этом глава регионального Минтранса написал ВКонтакте.

По словам Решетника, на объекте ведутся колоссальные работы по уширению дороги. Высота песчаной насыпи более 5 метров. Завезено около 10 тыс.м³ песка. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации. На сегодня сделано более 30 проколов под прокладку металлического футляра, устраиваются трубы и колодца.

— Переносим существующие коммуникации — линии связи, силовые кабели. Все они расположены по большей части в полосе отвода, где сейчас работает подрядчик. В силу своей специфики эти работы можно выполнять только в дневное время суток, — отметил чиновник.

— В социальных сетях люди часто пишут о пробках на этом участке. Вижу все эти сообщения, но прошу отнестись с пониманием к ситуации. Делаем все возможное, чтобы минимизировать эти неудобства. В ближайшие 2-3 недели мы планируем открыть 3-ю полосу для того, чтобы упростить движение по Северной окружной.

Министр рассказал о ходе работ на Северной окружной Рязани
Министр рассказал о ходе работ на Северной окружной Рязани
Министр рассказал о ходе работ на Северной окружной Рязани
Министр рассказал о ходе работ на Северной окружной Рязани
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