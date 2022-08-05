Министр рассказал о ходе работ на Северной окружной Рязани

Министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Вадим Решетник по поручению врио губернатора Павла Малкова встретился с журналистами на Северной окружной дороге и рассказал о ходе реконструкции. Об этом глава регионального Минтранса написал ВКонтакте.

По словам Решетника, на объекте ведутся колоссальные работы по уширению дороги. Высота песчаной насыпи более 5 метров. Завезено около 10 тыс.м³ песка. Также ведутся работы по устройству ливневой канализации. На сегодня сделано более 30 проколов под прокладку металлического футляра, устраиваются трубы и колодца.