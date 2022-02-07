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Понедельник, 7 февраля, 2022

Министр цифрового развития Рязанской области Валерий Стройков покинул пост

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Министр цифрового развития Рязанской области Валерий Стройков покинул пост

7info7
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Об этом он сообщил на своей личной страницы в ВК.

—  Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в министерстве цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области. Перехожу на новую ответственную работу.

Хочу сказать огромное спасибо нашей команде, с которой мы активно работали над внедрением новых информационных технологий и развитием цифровой экономики в целом. Вы по-прежнему можете рассчитывать на мою профессиональную помощь. Желаю Вам здоровья, удачи и благополучия в это непростое время.

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Отдельная благодарность — губернатору Николаю Викторовичу Любимову за оказанное доверие. С вашей поддержкой нам удалось добиться значительных результатов в такой важной для региона сфере.

Прокомментировал своё решение Валерий Стройков.

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