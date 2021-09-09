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Четверг, 9 сентября, 2021
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Минимум 50 клубов планируют отремонтировать в Рязанской области

Елена Лобанова
Минимум 50 клубов планируют отремонтировать в Рязанской области

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В Рязанской области до 2030 года планируют отремонтировать минимум 50 клубов. Об этом сказал Николай Любимов во время рабочей поездки в Скопин 9 сентября.

Губернатор посетил отремонтированный Дом культуры микрорайона Октябрьский. Рабочие привели в порядок фасад, кабинеты, фойе первого этажа, туалетные комнаты, заменили окна, частично отремонтировали кровлю. В общей сложности на это было направлено 2,95 млн. рублей. 

— На базе Дома культуры функционируют 12 клубных формирований, где занимаются дети, молодежь, люди старшего возраста. Проводятся массовые мероприятия: праздники, народные гуляния, театрализованные представления, видео-показы и другие. ДК обслуживает три близлежащих микрорайона с численностью населения около 4400 человек, — говорится в сообщении. 

Губернатор Рязанской области отметил, что в стратегии развития сферы культуры в регионе планируют отремонтировать как минимум 50 клубов и построить несколько новых до 2030 года. 

— Мы рассчитываем на то, что эта стратегия будет выполнена, планы серьезные, но осуществимые, тем более, что региону будет оказана федеральная поддержка, – сказал он.

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