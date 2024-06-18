Вторник, 18 июня, 2024

Миколог рассказала, почему опасно собирать грибы в жару

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Рязанские леса уже радуют любителей тихой охоты обилием самых разных грибов, а социальные сети заполнены фотографиями лесных «трофеев». Вот только после аномальной жары безобидное занятие может обернуться большими проблемами со здоровьем. Миколог из Липецкого заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева рассказала, почему пока стоит воздержаться от сбора грибов.

Все дело в том, что на жаре грибы очень быстро портятся. Высокая температура провоцирует разложение белковых соединений в плодовых телах грибов, и в них накапливаются продукты распада аналогичные трупным ядам. Людмила Сарычева особенно предостерегает от сбора таких грибов, как свинушки и шампиньоны – в жару они портятся быстрее всего. Съев такой гриб, можно получить тяжело отравление.

Гораздо безопаснее сейчас будет собирать трубчатые грибы: белый гриб, подосиновик, подберёзовик, польский гриб, дубовик. Однако следует брать только молодые плодовые тела этих грибов, избегая перезрелых, и не подвергать себя риску пищевых отравлений.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Подмосковье пара занялась сексом в сквере на глазах у прохожих

Картофель в России будет дорожать, уверен эксперт

Стюардесса рассказала о необычном сексе на борту самолёта

Эксперт объяснил, чем итальянские системы ПВО Samp-T лучше Patriot

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Вышел фильм о поездке сотрудников ГК «Зелёный сад» в Брест

Павел Малков: Необходимо исправлять ситуацию и системно заниматься обновлением электросетевого хозяйства Рязани

256 рязанцев приняли участие в Многопрофильной смене Движения Первых

Юные танцоры из Рязани вошли в топ-10 лучших пар страны

Уроженец Ряжского муниципального округа занял второе место на чемпионате России по гиревому спорту

В Рязани мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья

 «Телохранители» возвращаются на ТНТ со вторым сезоном

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

В Подмосковье пара занялась сексом в сквере на глазах у прохожих

Новости мира
Видео опубликовал телеграм-канал «Подслушано Нахабино».

Картофель в России будет дорожать, уверен эксперт

Новости мира
В прошлом году Россия собрала рекордный урожай картофеля за последние 30 лет — 20,2 млн тонн, что на 7,4% больше показателя 2022 года.

Стюардесса рассказала о необычном сексе на борту самолёта

Новости мира
Анна упомянула о существовании «Клуба десятитысячников», который объединяет людей, занимавшихся сексом во время полёта, на высоте десяти тысяч метров.

Эксперт объяснил, чем итальянские системы ПВО Samp-T лучше Patriot

Новости мира
Разница в том, что Samp-T запускает ракеты вертикально вверх, а затем они наводятся на цель, что позволяет одному комплексу защищать объект со всех сторон.

Смертельная массовая авария в Шиловском районе. Что известно к этому часу

Новости Рязани
В этой новости собрали все, что известно об аварии.