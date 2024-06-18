Миколог рассказала, почему опасно собирать грибы в жару

Рязанские леса уже радуют любителей тихой охоты обилием самых разных грибов, а социальные сети заполнены фотографиями лесных «трофеев». Вот только после аномальной жары безобидное занятие может обернуться большими проблемами со здоровьем. Миколог из Липецкого заповедника «Галичья гора» Людмила Сарычева рассказала, почему пока стоит воздержаться от сбора грибов.

Все дело в том, что на жаре грибы очень быстро портятся. Высокая температура провоцирует разложение белковых соединений в плодовых телах грибов, и в них накапливаются продукты распада аналогичные трупным ядам. Людмила Сарычева особенно предостерегает от сбора таких грибов, как свинушки и шампиньоны – в жару они портятся быстрее всего. Съев такой гриб, можно получить тяжело отравление.

Гораздо безопаснее сейчас будет собирать трубчатые грибы: белый гриб, подосиновик, подберёзовик, польский гриб, дубовик. Однако следует брать только молодые плодовые тела этих грибов, избегая перезрелых, и не подвергать себя риску пищевых отравлений.