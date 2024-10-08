Михаил и Вероника стали самыми популярными именами новорождённых в Рязани в сентябре

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало данные о наиболее распространённых и необычных именах, которые были выбраны родителями для своих детей в сентябре 2024 года.

В сентябре в Рязанской области родилось 513 детей: 259 девочек и 254 мальчика.

Среди самых популярных имён для девочек в сентябре были: Вероника — 14, София — 13, Анна — 10, Дарья и Ульяна — по 8, Арина, Валерия, Полина и Таисия — по 7.

Среди популярных имён для мальчиков были: Михаил — 17, Александр — 13, Матвей — 11, Дмитрий — 9, Арсений — 8.

Среди необычных имён для девочек оказались: Мира, Наталия, Серафима, Ника, Олеся, Станислава и Ярослава.

Среди необычных имён для мальчиков: Иннокентий, Макар, Серафим, Светозар, Лука, Назар и Леон.