Вторник, 8 октября, 2024

Михаил и Вероника стали самыми популярными именами новорождённых в Рязани в сентябре

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от prostooleh на Freepik

ГУ ЗАГС Рязанской области опубликовало данные о наиболее распространённых и необычных именах, которые были выбраны родителями для своих детей в сентябре 2024 года.

В сентябре в Рязанской области родилось 513 детей: 259 девочек и 254 мальчика.

Среди самых популярных имён для девочек в сентябре были:  Вероника — 14, София — 13, Анна — 10, Дарья и Ульяна — по 8, Арина, Валерия, Полина и Таисия — по 7.

Среди популярных имён для мальчиков были:  Михаил — 17, Александр — 13, Матвей — 11, Дмитрий — 9, Арсений — 8.

Среди необычных имён для девочек оказались:  Мира, Наталия, Серафима, Ника, Олеся, Станислава и Ярослава.

Среди необычных имён для мальчиков: Иннокентий, Макар, Серафим, Светозар, Лука, Назар и Леон.

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